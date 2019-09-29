Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - BURSA

Kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - BURSA

- Kamyonet çocuklara çarptı - 1 ölü, 1 yaralı - Olay yerinden ve hastaneden detaylar Bursa 'da kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çaptığı 2 çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı.Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 26 UZ 088 plakalı kamyonet, Akhisar Mahallesi ile Huzur Mahallesi arasındaki stabilize yolda oyun oynayan Muhammet Talha İlhan (3) ve Fikriye M'ye (8), çarptı.Kazada, Muhammet Talha İlhan olay yerinde hayatını kaybetti, Fikriye M. ise yaralandı.Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olaydan sonra kaçtığı öne sürülen sürücü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis Hastane Akalan 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı