Kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada



- Erzurum’da bir kamyonetin kasasına binen çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Erzurum’da dün 17:00 sıralarında görüntülenen olayda bir çocuk kamyonetin kasasına binerek canını tehlikeye attı. Hiçbir güvenlik önlemi olmamasına rağmen kamyonun arkasında yolculuk yapan çocuk araç trafikte seyir halindeyken ayağa kalkarak yürekleri ağızlara getirdi. Babası önde otururken çocuğun kasada yolculuk yaptığı o anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde yaşı küçük olduğu anlaşılan çocuğun kamyonet kasasında ayakta durduğu görülüyor. Kamyonet yoğun trafikte hızla ilerlerken kamyonetin kasasındaki çocuk kafasını dışarı doğru uzatarak hayatını tehlikeye atıyor. Yolda giden araçların kornayla uyarısı rağmen umursamaz baba kimseyi dikkate almadan aracını sürmeye devam etti.

