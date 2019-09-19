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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyeye sevk edildi

Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyeye sevk edildi

zanlıların emniyetten çıkışı

( ANKARA ) ANKARA

Lyon Naylon Fatura Mali Müşavir Sahte Fatura 


- Ankara’da 1 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti yaklaşık 200 milyon zarar uğratan 13 farklı firmanın şirket yöneticileri, çalışanları ve 3 mali müşavirinde aralarında bulunduğu, 3’ü kadın olmak üzere 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi.
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