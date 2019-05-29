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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Kürtçe şarkı dinlemek bile gereksiz yere suç sayılıyordu' - BATMAN

Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Kürtçe şarkı dinlemek bile gereksiz yere suç sayılıyordu' - BATMAN

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Kürtçe şarkı dinlemek bile gereksiz yere suç sayılıyordu" - BATMAN - "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferans - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşmasıKamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Batman 'da - Malkoç: - "İnsanlık tarihine baktığımızda, insanın var olduğu günden beri en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet olmuştur" - "İnsan düşüncesini anlatırken, fikrini açıklarken başkalarına hakaret etmeyecek. Terörü ve şiddeti, terör örgütlerini övmeyecek"BATMAN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İnsanlık tarihine baktığımızda, insanın var olduğu günden beri en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet olmuştur." dedi.
Malkoç, Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun yeni kurulmuş bir kurum olduğunu belirterek, kuruluş hedefinin devlet, idare ve insanlar arasındaki sorunların çözülmesi olduğunu söyledi.

Kurumun adaleti tesis etme gayretinde olduğuna dikkati çeken Malkoç, "İnsanlık tarihine baktığımızda, insanın var olduğu günden beri en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet olmuştur. Hava gibi, su gibi, ekmek gibi hep aradığı, ihtiyaç duyduğu adalet olmuştur. Adalet, toplumun, huzurunun, barışının temelidir." ifadesini kullandı.Türkiye'de son yıllarda hak ve özgürlükler açısından önemli mesafeler alındığını anlatan Malkoç, anayasanın bazı maddeleri ve bazı kanunların değiştirildiğini hatırlattı."Biz milletvekili olduğumuz dönemde buraya geldiğimizde arabada giderken bir kaset koyacağız ama bakıyoruz etrafa. Acaba güvenlikçi var mı, yakalarsa ceza var mı? Kürtçe şarkı dinlemek bile gereksiz yere suç sayılıyordu ama şimdi serbest sayıldı." diyen Malkoç, Türkiye'de birçok engelin bu şekilde kaldırıldığını aktardı.Hak ve özgürlüklerin arttığı dönemde terör örgütü PKK'nın bölgede çukur kazdığını anımsatan Malkoç, çukurlara bomba konularak ilan edilen sözde özerkliklere devletin müsaade etmediğinin altını çizdi.Hak ve özgürlüklerin kullanılması ve ifade hürriyeti ile terörün ayrı şeyler olduğunu vurgulayan Malkoç, şunları kaydetti:"Biz kurum olarak da sonuna kadar anayasadaki haklar itibarıyla da hak ve özgürlüklerin yanındayız. İnsan düşüncesini anlatırken, fikrini açıklarken başkalarına hakaret etmeyecek. Terörü ve şiddeti, terör örgütlerini övmeyecek. Bir de baktık ki PKK terör örgütünün yanında FETÖ gibi terör örgütleri çıktı. Elbette devlet kendi vatandaşını korumak için tedbirler alacak. Yani bu hak ve hürriyetler ortamını terör zehirledi. Türkiye çok şükür bunları geride bıraktı. Önümüzde çok güzel bir dönem var ama dönemi taçlandıracak olan işte bizim hak arama konusundaki mücadelemizdir."Konferansa, Batman Valisi Hulusi Şahin, Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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