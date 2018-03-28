Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Hak arama usullerini doğru kullananların oranı epey artıyor' - İZMİR

Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Hak arama usullerini doğru kullananların oranı epey artıyor' - İZMİR

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Hak arama usullerini doğru kullananların oranı epey artıyor" - İZMİR - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un İzmir Barosu 'nu ziyaretinden görüntüler - Şeref Malkoç'un açıklamalarıHak arama kültürü yaygınlaşıyor - Kamu Başdenetçisi Malkoç: - "Hak arama usullerini doğru kullananların oranı epey artıyor"İZMİR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, hak arama usullerini doğru kullananların oranının arttığını belirterek, "Hak arama kültürünün yaygınlaşması Türkiye'nin gücünü artırmak demektir." ifadesini kullandı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden Malkoç daha sonra İzmir Barosuna geçti.Malkoç, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Kamu Denetçiliği Kurumunun idarenin her türlü eylem ve işlemini denetlediğini, bunu sadece Ankara'da oturarak yapmadıklarını, illeri dolaştıklarını ifade etti.
Bu kapsamda İzmir 'de de temaslarda bulunduklarını aktaran Malkoç, ziyaretlerde idareyle ilgili talepleri, şikayetleri dinlediklerini söyledi.

Kamu Denetçiliğinin yurt dışındaki vatandaşlara yönelik çalışmaları da bulunduğuna dikkati çeken Malkoç, "Avrupa'da 6 milyon insanımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle 2017 yılında Avrupa'daki seçimler münasebetiyle yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, İslam karşıtlığının arttığını gördük. Oradaki insamıza, Belçika'ya, Avusturya'ya, Almanya'ya giderek hak arama yollarını anlatmaya çalıştık. Sadece Türkiye'den oraya gidenler değil. Örneğin Bulgaristan'da, Yunanistan'da insanımız var. Onlara da hak arama konusunda çalışmalar yapalım dedik. Bunu memnuniyetle yapacağız." diye konuştu.
- "Artış var"Malkoç, Türkiye'deki huzurlu ortamı pekiştirmek, eğitimin, sağlığın, güvenliğin daha kaliteli olmasını temin etmeyi önemsediklerini vurgulayarak, idarecilerin, siyasetçilerin bunu yapmak için ellerinden geleni yaptığını, bu hizmetlerin kalitesinin artması, iyi yönetim ilkesinin yerleşmesi, bu anlamda idarenin şeffaflığı konusunda da kurum olarak alandaki çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.Kamu Denetçiliğine yapılan başvurulardaki artışın altını çizen Malkoç, şöyle devam etti:"Biz hak arama veya itiraz kültürü çok yaygınlaşmış bir toplum değiliz. Son yıllarda özellikle elektronik haberleşmecilik aracılığıyla bunun biraz daha arttığını görüyoruz. Bunu yanlış kullananlar da var. Ama hak arama usullerini doğru kullananların oranı epey artıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu yeni bir kurum olmasına rağmen çalışma temposunu artırdı. Sivil toplum örgütleriyle, basınla irtibatını arttırdı. Bununla da ilgisi var. Hem milletimizin refahı arttıkça, kültürü gelişip yaygınlaştıkça hem de kurumlar kendini tanıttıkça bu artıyor. Hak arama kültürünün yaygınlaşması Türkiye'nin gücünü artırmak demektir." - Avukatlara yeşil pasaport talebi İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, meslekle ilgili konuları görüştüklerini, bilgi paylaşımında bulunduklarını aktardı.Avukatlık mesleğinin daha saygın hale gelmesi için bazı taleplerinin olduğunu ifade eden Özcan, " İzmir Barosu olarak bizim bir talebimiz oldu. Mesleğin saygınlığı, yurt dışında Türk vatandaşlarının, şirketlerinin haklarını savunmak, sonunda da uluslararası hukukçular yetiştirmek anlamında meslektaşlarımıza yeşil pasaport verilmesi konusunda görüşlerimiz oldu. Tabi ki Sayın Başkanımız yetkili kişilerle konuşacaktır." diye konuştu.
Malkoç, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ayetler İslam Yurt Dışı Uluslararası Batın 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı