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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kamışlı'da patlama: 5 ölü, 25 yaralı - MARDİN

Kamışlı'da patlama: 5 ölü, 25 yaralı - MARDİN

- Kamışlı'daki bombalı saldırılar - Patlama sonrası bölgeden yükselen dumanların Nusaybin'den görüntülenmesiİDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Mardin 'in Nusaybin ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Kamışlı'da eş zamanlı 3 ayrı patlama meydana geldi.Biri motosiklet üç bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.Pazar yerindeki patlamalarda çevredeki çok sayıda bina da zarar gördü.Kamışlı 2013'ten bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Bombalı Saldırı Terör Örgütü Saldırı Yükselen 

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