- Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı

- Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği belirtildi. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 ayrı noktada patlama meydana geldiği belirtildi. Bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği, dumanlar yükseldiği öğrenildi. Meydana gelen patlamalarda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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