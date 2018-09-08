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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kalp yetmezliğinden ölen genç kız son yolcuğuna uğurlandı

Kalp yetmezliğinden ölen genç kız son yolcuğuna uğurlandı

Ağlayanlardan görüntü

Genç Kız Politika Organ Nakli Cenaze Namazı Gözyaşı 

-Ailenin taziye kabulü
-Baba ile röportaj
-Namazdan görüntü
-Detaylar
-Kızın fotoğrafları

( İSTANBUL )- "Acilin acili" olarak ilk sırada organ nakli bekleyen 24 yaşındaki Tuğçe Yıldız için ailesi seferber olmuştu İSTANBUL

- 24 yaşında kalp nakli beklerken hayatını kaybeden Tuğçe Yıldız, bugün düzenlenen cenaze namazıyla son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze namazında baba Yıldız, başka insanların da ölmemesi için organ naklinin devlet politikası olması için çağrıda bulunurken, genç kızın kardeşi ve annesi tabutu başında gözyaşı döktü. Kalp yetmezliği nedeniyle "acilin acili" olarak ilk sırada organ nakli bekleyen 24 yaşındaki Tuğçe Yıldız hayatını kaybetmişti. Yıldız bugün Şirinevler Ulu Camii'nde öğlen namazına müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Baba Vahit Yıldız cenaze töreni boyunca kızının tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Acılı baba taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti. Yıldız'ın kardeşi ve annesi de uzun süre tabut başında gözyaşı döktü. Acılı babadan organ nakli çağrısı Baba Vahit Yıldız bu süreçte kendilerine destek verenlere teşekkür ettiğini belirterek, organ naklinin önemli olduğunu ve bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Diğer kardeşler de aynı hastalığa rastlanmamış 4 çocuğu bulunan Yıldız çiftçinin oğulları da 4 yıl önce aynı rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetmişti. Kızlarında da aynı acı sonu yaşayan ailenin diğer iki çocuğunun da muayene olduğu ve sağlıklı oldukları öğrenildi.
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