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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden hakim Sorgun’da toprağa verildi

Kalp krizinden hayatını kaybeden hakim Sorgun’da toprağa verildi

Cenaze tabutunda görüntü

Kırköy Cenaze Kalp Krizi 

-Cenaze namazının kılınışı
-detaylar

( YOZGAT ) YOZGAT

- Ankara’da evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 42 yaşındaki Yasin Tüysüz, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesi Garajlar Cami'nde kılınan öğle namazının ardından doğum büyüdüğü Duralidayılı köyünde toprağa verildi.
Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz’ün cenaze törenine mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
2001 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tüysüz, 2002-2003 yılları arasında serbest avukat olarak çalıştı. 2012 tarihinde Ankara’da hakim adayı olarak göreve başlayan Tüysüz, sırasıyla Bodrum, Mesudiye, Bakırköy Hakimliği ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu. 2018 tarihinde Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi olarak görev yapan Tüysüz’ün, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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