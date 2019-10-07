Kalp krizi sonucu ölen 8 yaşındaki Batuhan son yolculuğuna uğurlandı

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( ORDU )- Ordu’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artcı, gözyaşlarıyla uğurlandı ORDU



- Ordu’da kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği düşünülen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artcı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Korgan Yenipınar Mahallesi’nde yaşayan ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Batuhan Artcı, dün akşam saatlerinde market dönüşünde dairenin önünde yığıldı. Güçlükle nefes alan çocuk, ailesi tarafından Korgan Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. İlkokul 2’nci sınıf öğrencisi Batuhan Artcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir süre sonra hayatını kaybetti. Ordu Devlet Hastanesinde otopsisi tamamlanan Batuhan Artcı, Korgan ilçesine götürüldü. Burada gözü yaşlı aile taziyeleri kabul ederken, 8 yaşındaki Batuhan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Öte yandan cenazeye, Korgan İlçe Kaymakamı Engin Tok, İlçe Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(SK-SLH-

