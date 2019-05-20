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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kalp krizi geçirip şehit olan acemi asker Adana’da toprağa verildi

Kalp krizi geçirip şehit olan acemi asker Adana’da toprağa verildi

Cenaze namazının kılınması

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-Protokolden detay
-Şehidin naaşının gelişi
-Cenazeden detay

( ADANA ) ADANA

- Çanakkale 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda acemi birliğinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan acemi asker Oğuzhan Kaman, Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.
Çanakkale 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 3 haftalık asker Oğuzhan Kaman (23), eğitim sonrasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaman’ın cenazesi Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine dün Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ersin Ağça tarafından verildi.
Şehit Oğuzhan Kaman’ın cenazesi bugün Merkez Abdulkadirhan Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtkulağı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.
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