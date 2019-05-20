Kalp krizi geçirip şehit olan acemi asker Adana’da toprağa verildi

- Çanakkale 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda acemi birliğinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan acemi asker Oğuzhan Kaman, Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi. Çanakkale 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 3 haftalık asker Oğuzhan Kaman (23), eğitim sonrasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaman’ın cenazesi Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine dün Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ersin Ağça tarafından verildi. Şehit Oğuzhan Kaman’ın cenazesi bugün Merkez Abdulkadirhan Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtkulağı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.
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