Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Kayhan'ın cenazesinin emniyet müdürlüğüne getirilişi

Polis Memuru Kalp Krizi Cenaze Namazı Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisi 

-Kayhan'ın annesi Ünzüle ile Tahir Kayhan'an görüntü
-Mustafa Kayhan'ın naaşının taşınması ve musalla taşına konulması
-Ailesinden görüntü
-Polisin fotoğrafından görüntü
-Törenden görüntü
-Cenaze namazının kılınması
-Dua edilmesi
-Naaşın araca konulması
-Mezarlığa götürülmesi
-ölen polis memurunun fotoğrafı

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Kayhan, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. 21 Kasım'da merkez Yenişehir ilçesindeki evinde solunum sıkıntısı çeken trafik polisi Mustafa Kayhan (44), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kayhan'a, müdahale edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatın kaybeden Kayhan için bugün İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, il emniyet müdür yardımcıları, hayatını kaybeden polisin annesi Ünzüle ile babası Tahir Kayhan, oğlu Ayberk Ersen Kayhan ve silah arkadaşları katıldı.
Törende gözyaşlarını tutamayan polisin annesi Ünzüle ile babası Tahir Kayhan ve çocuğunu, protokol üyeleri ve meslektaşları teselli etti.Kılınan cenaze namazının ardından Kayhan, Mersin Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı