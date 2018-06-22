Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Silifke'de (2) - MERSİN
- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşmasıMERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "80 yıl önceki Büyük Atatürk'ün yaptıklarını 'Yaptık' diye vatandaşa anlatmaya çalışıyorlar. Hadi oradan. Sen ne yaptın ki bu ülkeye? Taş üstüne taş koydun mu? Sen HDP ile el ele kol kola yürümeye devam ediyorsun." dedi. Elvan, Mersin 'in Silifke ilçesindeki programı kapsamında, esnafı ziyaret etti, hem işletmecilerle hem vatandaşlarla sohbet etti. Sorunları dinleyerek notlar alan Elvan, yanına gelen çocuklara da oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.Daha sonra AK Parti Silifke İlçe Başkanlığınca düzenlenen halkla buluşma toplantısında seçim otobüsü üzerinde partililere hitap eden Elvan, Mersin 'i Antalya'ya bağlayacak Akdeniz Sahilyolu Projesi kapsamında son 2 yılda 10 tünel ile 2 viyadüğün açıldığını, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.
Elvan, anamuhalefet partisinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün icraatlarını, kendisinin icraatıymış gibi seçim meydanlarında anlattığını belirterek "80 yıl önceki Büyük Atatürk'ün yaptıklarını 'Yaptık' diye vatandaşa anlatmaya çalışıyorlar. Hadi oradan. Sen ne yaptın ki bu ülkeye? Taş üstüne taş koydun mu? Sen HDP ile el ele kol kola yürümeye devam ediyorsun." diye konuştu. Türkiye'nin yatırımlarıyla ve icraatlarıyla adından söz ettirdiğini anlatan Elvan, "Artık dünyada güçlü liderlere ihtiyaç var. Allah'a çok şükür dünyanın en güçlü liderlerinden birine sahibiz." dedi. - "Sen darbelere karşıysan o sınavı o gece vermeliydin"Türkiye tarihinde ilk kez bir liderin, milletle birlikte darbecilere karşı geldiğini belirten Bakan Elvan, CHP'yi ise 15 Temmuz'daki tutumu nedeniyle eleştirdi. Elvan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimi gecesinde tanklara karşı duramadığını ifade ederek şöyle konuştu:"Eğer sen darbelere karşıysan o sınavı o gece vermeliydin. O gün o gece tankların karşısına çıkıp 'Ben sizlere karşıyım. Bu milletimize karşı darbe yapamazsınız.' demesi gerekiyordu ama demediler. Sonra hala 'Adalet, özgürlük, demokrasi' diyorlar. Sizlerinki sahte adalet, demokrasi ve özgürlük. Gerçek bir demokrat olsaydınız ey Kılıçdaroğlu, sen o gün o tankların karşısında dimdik dururdun. Dik duran kimdi? Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'dı, milletimizdi."Kalkınma Bakanı Elvan, 24 Haziran'daki seçimlerin, bir siyasi parti meselesi olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekerek seçimlerin Türkiye için dönüm noktası olduğunu dile getirdi.Partililerden seçim yasaklarının başlayacağı ana kadar çalışmalarını isteyen Elvan, "İnşallah hep birlikte istikrarımıza, yolumuza devam edeceğiz. Hem Silifke'mizi hem Mersin 'imizi hem de Türkiye'mizi hep birlikte şahlandırıp, dünyanın en önemli ve küresel düzeyde en güçlü ülkelerinden biri haline getireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız." dedi. Elvan, kente ve ilçelere yapılan yatırımları da anlatarak projelerin tamamlanmasıyla birlikte özellikle turizmde büyük gelişmeler yaşanacağını kaydetti.