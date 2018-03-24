Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun, Bingöl’de

- Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi - AK Parti Bingöl İl Danışma Meclisi Toplantısından detaylar - Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun'un açıklamalarıKalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun: - "Türkiye artık yerli gemisini, füzesini, insansız hava araçlarını üretiyor. Aynı şekilde Türkiye sadece kendi kalkınmasını sağlamıyor, tam da bu noktada 16 yıldır kendi bağımsızlığını da yakaladı"BİNGÖL (AA) - Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, "Türkiye artık yerli gemisini, füzesini, insansız hava araçlarını üretiyor. Aynı şekilde Türkiye sadece kendi kalkınmasını sağlamıyor, tam da bu noktada 16 yıldır kendi bağımsızlığını da yakaladı." dedi. Coşkun, AK Parti Bingöl İl Başkanlığınca Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında, kentte çok heyecanlı kongreler yaptıklarını, teşkilatlarda yenilenmelerin olduğunu söyledi.
Bu coşkulu toplantılarla yeni bir sürecin içerisinde, yeni bir heyecanla 2019'a birlikte güçlü yürüdüklerini kaydeden Coşkun, şartlar ne olursa olsun Bingöl halkının hizmetkarı olmaya devam edeceklerini belirtti. Bingöl 'ün en ücra köşesine kadar hizmet ettiklerini, aş ve iş götürdüklerini bildiren Coşkun, AK Parti'nin sırrının, "birlikte başarmak" olduğunu anlattı.Teşkilat işinin dünyanın en zor ve aynı zamanda en zevkli işi olduğunu ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:"AK Parti'yi halk kurdu, AK Parti halka hizmet etmek için kurulmuş bir partidir. AK Parti, diğer partiler gibi kongrelerde kürsülerin havalarda uçuştuğu bir parti değildir. Daha düne kadar CHP'nin yaptığı kongrelere bakın. Bizim tüm kongrelerimiz bir bayram ve şölen havasında geçti. Bu bizim gönül sevdamızdandır, birbirimize olan sevgi ve saygımızdan, halkımıza olan bağlılığımızdan kaynaklanıyor." - Terörle mücadeleTerörle mücadele konusunda Türkiye'nin çok önemli noktalara geldiğini vurgulayan Coşkun, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Eğer kavga edeceksek, bunu kendimizle değil, faiz lobileriyle, bu ülkenin kanını emen insanlarla, hükümetleri devirmeye çalışan medya patronlarıyla, hükümetleri yıkmaya çalışan o ihanet şebekesinin sahipleri olan köşe yazarlarıyla yapacağız. Daha düne kadar terörle mücadelemizi, başkasının verdiği silahlarla ve onların tanıdığı imkanlarla, onların sağladığı istihbaratlarla yapabiliyorduk ama bugün geldiğimiz noktada Bingöl 'e nasıl en güzel hizmetleri yaptıysak, bugün Türkiye artık yerli gemisini, füzesini, insansız hava araçlarını üretiyor. Aynı şekilde Türkiye sadece kendi kalkınmasını sağlamıyor, tam da bu noktada 16 yıldır kendi bağımsızlığını da yakaladı."Toplantıya, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler ile partililer katıldı.