Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Kaldırımlar ve yaya geçitlerini işgal eden motosikletlere ceza yağdı

- Kaldırımlar ve yaya geçitlerini işgal eden motosikletlere ceza yağdı

-Denetim yapılan caddeden görüntü

Polis Çevik Kuvvet Kaldırımlar Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

--Denetimlerden genel görüntü
--Polislerden görüntü
--Detay görüntüler

( ANTALYA )- 19 motosiklet sürücüsüne 6 bin 932 TL ceza uygulandı ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri kaldırımlarda ile yaya geçitlerinde motosiklet kullanan ve park eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nin 4 ayrı noktasındaki kaldırımlar ile yaya geçitlerinde motosiklet kullanan ve park eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Yaklaşık 2 saat süren ve çevik kuvvet ekiplerin destek verdiği denetimlere 15 polis katıldı.
Kurallara uymayan 19 motosiklet sürücüsü hakkında toplam 6 bin 932 TL cezayı işlem uygulanırken 2 motosiklet ise trafikten men edildi. Trafikten men edilen motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yetkiler, motosiklet denetimlerinin sıklıkla sürdürüleceğini aktardı. (EA-
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı