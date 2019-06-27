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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaldırımdaki ağacı kırmıştı, gözaltına alındı

Kaldırımdaki ağacı kırmıştı, gözaltına alındı

Zanlılardan görüntü

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Zanlıların hastaneye kaldırılması
-Zanlıların adliyeye çıkarılması
-Detay görüntü
-arşiv görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de kaldırımda yürürken ağaca asılarak kıran zanlı ve yanındakiler gözaltına alındı. Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi’nde kaldırımda yürüyen M.O., dikili ağacı asılarak kırdı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki 12 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polisler, ağacı kıran M.O. ile beraberindeki S.A .ve S.O.’yu bulundukları adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
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