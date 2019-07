Kaldırımda yürüyen kadının üzerine apartmandan kopan cam kaplama böyle düştü

--112 müdahale

( BİLECİK )- Üzerine cam kaplama düşen kadın yaralandı- Cam kaplanın kadının üzerine düşmesi an be an güvenlik kameralarına yansıdı BİLECİK



- Bilecik'te bir apartmanın cam penceresi üzerine yapılan cam kaplama yolda yürüyen bir kadının üzerine düştü. Yaralanan kadın ambulansa hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde 2 kızı ve bir torunu ile birlikte yürüyen Aynur Göksu (54) 5 katlı bir binanın 2'inci katındaki cam pencerenin üzerinde bulunan cam kaplama düştü. Kanlar içinde yere düşen kadına çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaparken, yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yere düşen 1 metre boyundaki kaplama cam kırılmazken, yaşlı kadının yanındakiler şans eseri olayı yara almadan atlattı. Öte yandan binaya yapılan dış cephe kaplama sonrası camların estetik açısından güzel gözüksün diye camın üzerine cam kaplama yapıldığı öğrenildi. Bina altında ve yanında bulunan esnaf diğer cam kaplamaların düşmesinden korkarken, bir an önce bu duruma bir el atılması istedi. "Ambulansı aradık, 5-10 dakika içinde geldi" Olayı görgü şahısı binanın altında bulunan dükkanda çalışan Burak Aksu, kendisinin sese çıktığı anlatarak, "Ben çıktığımda cam arabanın yanında yaslı bir şekilde duruyordu. Kadında yerde yatıyordu. Ambulansı aradık, 5-10 dakika içinde geldi. Hastayı hastaneye gönderdik. Kadın baygın bir yatıyordu" dedi.

Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın yaşandığı alanda geniş çaplı incelemeler yaptı. Olay çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde kadının üzerine cam kaplamanın düşmesi ve çevredeki vatandaşların olay yerine koşması yer alıyor.