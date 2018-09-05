Kaldırıma çarpan taksi sürücüsü yola fırlayarak hayatını kaybetti

-OLAY YERİ

-KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GÖRÜNTÜSÜ



( ORDU ) ORDU



- Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü. Kaza, Fevziçakmak Mahallesi Otogar mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Fatsa istikametine seyir halinde gitmekte olan Necati Y. (71) idaresindeki 52 T 5062 plakalı ticari taksi direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Otogar mevkisinde bulunan üst geçit altındaki kaldırıma çarparak karşı şeride geçen araçtan yola fırlayan taksi şoförü olay yerinde can verdi. Kaza sonrası haberi alan yakınları olay yerine geldi. Taksi şoförünün cansız bedeni savcının ilk incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

