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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kalbine yenik düşen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kalbine yenik düşen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Sarılar Kalp Krizi Uzman Çavuş Cenaze Namazı Gözyaşı 


- Edirne Keşan'da konuşlu 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren Gaziantepli Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki, son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki için memleketi Gaziantep’te cenaze töreni düzenlendi.
Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Toprak, uzman çavuşun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Tiryaki'nin ailesi tabuda sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bir çocuk babası Tiryaki’nin al bayrağa sarılı naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Karkamış İlçesi Öncüler Mahallesi Küçükeşme Mezrasına götürüldü. (MFT-SD-
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