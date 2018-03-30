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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kalbinden bıçakladıktan sonra silahla katlettiği adama “Tecavüzcü” diye bağıran saldırgan polise teslim oldu

Kalbinden bıçakladıktan sonra silahla katlettiği adama “Tecavüzcü” diye bağıran saldırgan polise teslim oldu

Olay yeri

Polis Silahlı Saldırgan Alabalık Akkale Irak 

-Saldırganın bağırması
-Saldırganın teslim olması
-Ceset. Polislerin tedbir alması
-Meraklı vatandaşlar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de iskele meydanında bir kişi önce kalbinden bıçaklandı, sonra silahla katledildi. “Tecavüzcü” diyen bağıran silahlı saldırgan, polise teslim oldu. Kanlı infaz öğle saatlerinde iskele meydanında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, iskele meydanında, husumeti olduğu iddia edilen adamı önce kalbinden bıçakladı. Saldırgan, daha sonra, kalbinden bıçakladığı adama silahla iki el ateş etti. Kanlar içinde kalan şahıs olay yerinde öldü. Kalabalık olan iskelede büyük heyecan yaşandı. Kısa sürede olay mahalline gelen polis güvenlik tedbiri aldı. Saldırgan silahını bırakıp polise teslim olurken, savcının gelmesi bekleniyor.
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