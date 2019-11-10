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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Şüphelinin adliyeye sevki

Polis Akalan Mermi Kalaşnikof 

-Ele geçen silah ve muhimmat

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 1 kalaşnikof, 3 şarjör ve 100 adet mermi ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uzun namlulu silah olduğu değerlendirilen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda evde yapılan aramada 1 adet AK 47 Kalaşnikof marka silah ile bu silaha ait 3 adet şarjör ve 100 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlarla yakalanan şüpheli A.C. gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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