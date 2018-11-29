Kahvelerin önünde kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti



- Bursa'nın Gemlik ilçesinde kahvelerin önünde kurşun yağmuruna tutulan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Olay, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Ilıca Caddesi kahvehaneler bölgesinde meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Karcı ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 yerinden silahla ağır yaralanan Mehmet Karcı, 112 sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kimliği tespit edilen ve aracı olay yerinde bulunan 71 yaşındaki zanlı Ahmet K'yi. kısa sürede yakaladı. Katil zanlısı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. (AF-MŞ)

