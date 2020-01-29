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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kahvehanecinin kumar oyununu polis bozdu

Kahvehanecinin kumar oyununu polis bozdu

Polis kamerası

Sigara İçilmez Kamera Kahvehane Sigara Polis Ekipleri 

-Ele geçirilen kumar gereçleri detay
-Sigara içilmez levhası detay

( KAHRAMANMARAŞ )- "Sigara içilmez" levhalarını kumar aracı olarak kullanan kahvehaneci polisleri de şaşırttı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta yasa dışı kumar oynattığı belirlenen bir kahvehaneye baskın düzenledi.
Sigara içilmez levhalarını kumar aracı olarak kullanan kahvehanecinin bu düzeneği şaşkınlığa neden oldu. Alınan bilgilere göre, Göksun ilçesinde kahvehaneleri takibe alan polis ekipleri, kent merkezinde bir kahvehaneye baskın düzenlendi.
İş yerinde detaylı arama yapan polis ekipleri, masa örtülerinin altında, kanepe altlarında ve içinde, dolap içerisinde çok sayıda tombala kağıtları, pulları, madeni paralar ele geçirdi. Aramalarda "sigara içilmez" levhasını da kumar aracı olarak kullanan iş yeri sahibi M.G. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan yasal işlem başlattı.
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