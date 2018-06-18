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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kahta'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı - ADIYAMAN

Kahta'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı - ADIYAMAN

- Olay yerinden görüntüler - Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılışları Adıyaman 'da bıçaklı kavga: 5 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.Kahta Öğretmenevi civarında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilden inen şahıslar, 02 KB 087 plakalı otomobili durdurarak içindekilerle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavga sırasında, Mehmet (33) Ramazan, Furkan (18) ve Mehmet Pekavcı (20) ile Ayhan Aslan (29) yaralandı.Darp ve bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen otomobildeki şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hastane Bild Akalan Bıçaklı Kavga 

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