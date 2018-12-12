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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kahta'da cadde ve sokaklar göle döndü

Kahta'da cadde ve sokaklar göle döndü

Cadde ve sokaklardan görüntü

Sağanak Yağış Şiddetli Yağış 

-Su göletlerinden görüntü
-Esnaflardan ve vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağıştan dolayı cadde ve sokaklar göle döndü. Birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış dolayısıyla caddelerde, sokaklarda ve boş arazilerde su birikintileri oluştu. Yaşanan su birikmelerinden dolayı yolları kullanan sürücüler zor anlar yaşarken iş yeri önünde oluşan su göletlerinden dolayı ise çoğu vatandaş iş yerlerine giremezken çoğu da iş yerlerinden çıkamayarak beklemek zorunda kaldı. Şiddetli yağıştan dolayı yaşanan su baskınlarına Kahta Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.
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