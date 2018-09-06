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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kahramanmaraşlı kadın çiftçiler erkeklere taş çıkardı

Kahramanmaraşlı kadın çiftçiler erkeklere taş çıkardı

Katılımcılar ve protokol

Yarış Kadın Girişimci Girişimci Kadın Yemek Yarışması Tarım 

-Ekşili yemekler
-Jüri üyelerinin yemekleri tatması
-Sultan Kaçamaz'ın konuşması

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta kadın girişimciler için program- Kahramanmaraş’ta ekşili yemek yarışmasında ekşili Maraş Paçası birinci oldu KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi adı altında bir program düzenledi.
Tarımsal üretimin artırılması, kaliteli ürün elde etme ve tarım ile uğraşanların yaşam düzeyinin yükseltilmesi düzenlenen program Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmada ‘Gelenekten geleceğe sumak ekşisi’ projesiyle Kahramanmaraşlı girişimci kadın çiftçi Sultan Kaçamaz birinci olmuş ve ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan almıştı. Düzenlenen programda konuşan Kaçamaz, kendisinin başarısının birçok kadın girişimciye örnek olduğunu ve aldığı ödüller ve desteklerle kendi işini kurduğunu söyledi.

Kaçamaz, “Kazandığım bu ödülle 5 dekar alanda sumak ekşimi ürettim. 500 metre karelik üretme alanı, 32 metrekarelik depolama ve aynı alanda satış yerimi kurup gerekli bütün malzemelerimi aldım. Hem hayallerimi gerçekleştirdim, hem de benim gibi hayalleri olan girişimci çiftçi kadınlara örnek oldum. Bu konuda bana destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Öte yandan Ilıca Mahallesinde ki programda 17 kadın tarafından yapılan ekşili yemekler için yarışma düzenlendi.
Yemek yarışmasında Emine Kaçamaz’ın hazırladığı ekşili Maraş paçası birinci oldu.
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