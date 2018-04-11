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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’tan Doğu Guta’ya 125 ton gıda yardımı

Kahramanmaraş’tan Doğu Guta’ya 125 ton gıda yardımı

Yardımların tırlara yüklenişi

Gıda Yardımı Yardım Kampanyası Yardım Malzemesi Hayırseverler İnsanlık Dramı 

-Yusuf Yıldız röportaj
-Ubeyd Köşker röportaj
-Dua
-Tırların uğurlanışı

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’tan Doğu Guta’ya ulaştırılmak üzere 125 ton gıda yardımı tırlar ile gönderildi. Kahramanmaraş’tan hayırseverlerin destekleriyle temin edilen 125 ton gıda malzemesi Suriye'nin Doğu Guta kentine dualar eşliğinde gönderildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği (İHH), Hayrat Vakfı ve İSAR Derneği’nin ortak katkılarıyla başlatılan insani yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda yardımları Doğu Guta’ya gönderildi. 1 tır un ile 3 tır kuru gıda malzemelerinden oluşan yardımlar Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nden, Suriye’nin Doğu Guta kentine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Gıda yardımı için katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür eden İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Başkan Yardımcısı Yusuf Bülbül, “Bugün Doğu Guta’da yaşanan insanlık dramı sebebiyle orada yaşayan ihtiyaç sahiplerine tırımızı göndermek için burada bulunmaktayız. İnşallah Doğu Guta’daki kardeşlerimize Kahramanmaraş İHH olarak birçok yardım malzemesi gönderiyoruz. Özellikle kuru gıda ve bakliyattan oluşan kolilerimizi şuanda tırlarımıza yükledik. Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar” diye konuştu.
Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Suriye Koordinatörü Ubeyd Köşker ise, “Savaşın başından beri Suriye’de mazlum kardeşlerimizle beraber onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş’tan birçok kurumla ortaklaşa insani yardım toplayarak burada bunları ulaştıracağız inşallah” dedi.

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