Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı

-Helikopter su bırakılma

-Aşağıdan helikopter

-(Ormancıların kamerası)



( KAHRAMANMARAŞ ) --Yangına helikopterle müdahale edildi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına rüzgarında etkisiyle büyürken yangına 2 helikopter, 1 uçak, 15 arazöz, birer dozer ve greyder, 200 orman işçisi ise çevredeki vatandaşların da desteğiyle müdahale edildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Kertmen, 10 hektara yayılan yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi.





