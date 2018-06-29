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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı

Helikopter yangına müdahale

Kamera Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Orman İşçisi 

-Helikopter su bırakılma
-Aşağıdan helikopter
-(Ormancıların kamerası)

( KAHRAMANMARAŞ ) --Yangına helikopterle müdahale edildi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına rüzgarında etkisiyle büyürken yangına 2 helikopter, 1 uçak, 15 arazöz, birer dozer ve greyder, 200 orman işçisi ise çevredeki vatandaşların da desteğiyle müdahale edildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Kertmen, 10 hektara yayılan yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi.


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