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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta yoğun sis

Kahramanmaraş'ta yoğun sis

- Sisli trafikten görüntüler - Dulkadiroğlu Saat Kulesi - Sisli yol - Kavşaktan görüntüler - Hüseyin Toprak röportajKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu.Kentte sabah etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.Sisin etkili olduğu kent merkezinde sürücüler trafikte dikkatle ilerledi.Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.Sürücülerden Hüseyin Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkili olan sisin ulaşımı da etkilediğini belirtti.
Trafikte aksamların devam ettiğini dile getiren Toprak, sis nedeniyle görüş açılarının da bu yüzden biraz daraldığını söyledi.

Muhabir Yakın Takip Aşırı Hız 

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