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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta yayla şenliği

Kahramanmaraş’ta yayla şenliği

Yayladan genel

Aygaz Yayla Şenliği Beraberlik Gurbetçi Memur 

-Başkan Yardımcısı Mehmet Saygaz ile röp
-Oyun oynayanlar
-Halay çekenler
-Farklı alanlardan detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) - 2 gün süren Kiraz Yaylası’ndaki şenliğe 5 bin kişi katıldı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete Mahallesi’nde düzenlenen Kiraz Yaylası şenliğinde gurbetçiler ile vatandaşlar 2 gün boyunca gönüllerince eğlendi. Heleteliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Çağlayancerit Belediyesi tarafından düzenlenen şenliğe yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
7’incisi düzenlenen şenlikte vatandaşlar kamp kurdu, ateş yakıp çeşitli oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi. Şenlikte, Avrupa’dan gelen gurbetçi vatandaşların çocuklarıyla, Heleteli çocukların kaynaşması da sağlanarak birlik beraberlik mesajı verdi. Helete Mahallesi sakinlerinin yaşadığı sevinçten mutlu olduklarını söyleyen Çağlayancerit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygaz, “Helete halkı yine bugün 7’ncisi olan yayla şenliğinde buluşuyoruz. 7 senedir Helete-Düzbağ halkı bu yayla şenliğinde 2 bin rakımlı yaylaya çıkıyorlar. En az 2-3 bin nüfus buradadır. Bu halkın yarısı dün akşamdan buraya gelmişlerdi. Geceden buraya geliyorlar. Çocuğuyla kadınıyla, erkeğiyle yaşlısıyla Helete tamamen buradadır. Avrupa’dan gelenler var. Türkiye’nin her tarafındaki Heleteli memurlar, işçiler, esnaf tamamen şuanda buradadırlar” dedi.

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