Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta termik santral eylemi

Kahramanmaraş'ta termik santral eylemi

Yürüyüş detay

Atmosfer Basın Açıklaması İstimlak Özel Sektör Termik Santral 

-Enver Aslan'ın konuşması
-Alemdar Mahalle Muhtarı Mesut Kılıç'ın konuşması

( KAHRAMANMARAŞ )- Özel sektöre devredilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin hemen yanı başında bulunan mahalle sakinleri, ‘zehir solumak istemiyoruz’ diyerek, santrale filtre takılmasını ya da mahallelerinin taşınması için yürüyüş düzenledi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta, Elbistan A Termik Santrali’nin hemen yanı başında bulunan mahalle sakinleri, ‘zehir solumak istemiyoruz’ diyerek, santrale filtre takılmasını ya da mahallelerinin taşınması için yürüyüş düzenledi.
Kurulduğu günden bugüne kadar baca gazı filtre sistemi olmadan çalışan ve bir süre önce de özel sektöre devredilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin bacalarından atmosfere yayılan kül ve diğer gazlar nedeniyle bölgedeki hemen her evden bir kanser hastası olduğunu belirten Çoğulhan, Alemdar, Çomudüz gibi mahalle sakinleri, tesisin daha çevreci bir yapıya büründürülmesi ya da mahallelerinin taşınması talebiyle yürüyüş düzenledi.
Ellerindeki pankartlar ve Türk bayrağı ile Çoğulhan Mahallesi’nden santral önüne kadar yürüyen genci yaşlısı mahalle sakinleri, burada bir basın açıklaması yaptı. Birçok mahalle muhtarının da katıldığı yürüyüşte, “Zehirden ölmek istemiyoruz. Kanserden ölmek istemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz” şeklinde sloganlar attıldı. Yürüyüşe katılanlar ve bölge sakinleri adına açıklama yapan Alemdar Mahallesi sakinlerinden Enver Aslan, “Bu santralden zarar gören tüm insanlar adına konuşuyorum. Bizler, tarlalarımızı ekonomiye katkı sağlasın diye istimlak edilmesine razı olduk. Canımızı, malımızı bu topraklar için feda ettik. Bugün ise bu topraklar üzerinde başımıza kül ve asit yağarak yaşamak zorunda kalıyoruz. Bizler, insanca ve insan gibi yaşamak istiyoruz. Biz, hakkımızı arıyoruz. Çoğulhan, Alemdar dün kasaba idi. Bugün mahalle oldu. Alemdar, 500 haneden 80 haneye düştü. Çünkü insanlar artık burada yaşamak istemiyor. Çünkü başlarına asit yağıyor, kül yağıyor” dedi.
Aslan, şöyle devam etti: “Burada yaşayan insanlar kanserden ölüyorlar. Her evden bir kanserli cenaze çıkmış durumda. Yetkililer, feryadımızı duysun. Bizler evlerimizde yaşamak istiyoruz. Ya bu santrali insanca yaşayacak şekilde dizayn edersiniz ya da bizim evlerimizi, tarlalarımızı istimlak ederek bize yeni bir yaşam alanı tahsis edersiniz. Tüm milletvekillerimize sesleniyoruz. Sesimizi duysunlar.” Çoğulhan Mahalle Muhtarı Kadir Sönmez ve Alemdar Mahalle Muhtarı Mesut Kılıç da, santralden yayılan külle boğulmak istemediklerini vurgulayarak çözüm noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istediler.
İlgili Foto Galeriler
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı