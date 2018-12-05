Kahramanmaraş'ta sanal tefecilere operasyon: 2 gözaltı

-Para ve bilgisayar

-Emniyet binası



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta polis tarafından düzenlenen operasyonda sanal tefeci 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’ndeki bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada, suça konu olan 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 1 adet veri aktarım cihazı, 17 bin 125 lira nakit para ele geçirildi. Arama sırasında operasyon kapsamında ifadelerine başvurulan 3 şahsın yüzde 5 kesinti ile ilk defa kullanılan internet sitesinden alış veriş yapmış gibi gösterildiği, suç kapsamında şüphelilerce mail order sanal post tefeciliği sistemi kullanıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. (HLL-

