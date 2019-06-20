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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta PKK operasyonu: 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta PKK operasyonu: 1 gözaltı

şahsın götürülmesi

Jandarma Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan D.S. (44) gözaltına alındı.
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