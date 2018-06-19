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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta kepçenin çarptığı boru hattından petrol fışkırıyor

Kahramanmaraş'ta kepçenin çarptığı boru hattından petrol fışkırıyor

- Sulama kanalında temizlik yapan kepçe - BOTAŞ boru hattının vanasına çarpmas - Patlama meydana gelen boru hattının bulunduğu bölgeden detay görüntüler - BOTAŞ boru hattı çevresinden geçen sulama kanalında temizlik yapan kepçenin çarptığı boru hattından çevreye petrol fışkırıyorKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinden geçen BOTAŞ boru hattı patladı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nden geçen BOTAŞ boru hattı çevresinden geçen sulama kanalında temizlik yapılırken kepçe boru hattının vanasına çarptı.Çarpmanın etkisiyle yerinden fırlayan vanadan çevreye petrol fışkırmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri aldı.İtfaiye ekipleri, çevreye dağılan petrolün yangına neden olmaması için yoğun çaba gösteriyor.

Jandarma Nadan Petrol Boru Hattı Sulama Kanalı 

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