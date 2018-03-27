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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta kaybolan kadının cesedinin bulunması - GAZİANTEP

Kahramanmaraş'ta kaybolan kadının cesedinin bulunması - GAZİANTEP

- Gaziantep Adli Tıp Kurumu - Gül Gülizar Ayalp'ın naaşının cenaze aracına taşınması - Gül Gülizar Ayalp'ın fotoğrafıKahramanmaraş'ta kaybolan kadının cesedinin bulunması - Gaziantep 'te mezarlıkların yakındaki çalılıklarda bulunan Gül Gülizar Ayalp'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketine gönderildiGAZIANTEP (AA) - Kahramanmaras'in Pazarcık ilçesinde, ailesinin 23 gün önce kayıp başvurusu yaptığı ve cesedi Gaziantep 'te bulunan kadının cenazesi memleketine gönderildi.Sehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Bağbaşı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, mezarlıklar yakınındaki çalıklar arasında cesedi bulunan Gül Gülizar Ayalp'in Gaziantep Adli Tıp Kurumdaki otopsi işlemleri tamamlandı.Ayalp'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine götürüldü.İki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.Ayalp'in cesedi, jandarma tarafından dün bulunmuş ve olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarma Cenaze Urus Cenaze Aracı 

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