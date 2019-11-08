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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta dedikodu cinayeti

Kahramanmaraş’ta dedikodu cinayeti

Şüphelilerin hastane girişi çıkışı detayları

( KAHRAMANMARAŞ )- Eşi hakkında dedikodu yaptı dövülerek öldürüldü KAHRAMANMARAŞ

Hastane Jandarma Ormanlı Cinayet Saldırı 


- Kahramanmaraş’ta eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla bir kişi, saldırıya uğradığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü. Olay, Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.V.’nin eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla H.E., 4 kişi tarafından araçla anılarak ormanlık alanda darp edildi. Aldığı darbeler sonucu bayılan H.E., aynı mahallede bulunan mezarlık duvarında vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen H.E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Y.V., A.V., A.N. ve M.G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu
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