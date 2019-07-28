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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İşçilerin yangına müdahalesi

Harekete Geç Helikopter Yangına Müdahale Trol 

-Helikopterin müdahalesi
-Uzaktan çekilmiş detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'nde sabah saatlerinde dağlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karayoluna uzak bir noktada bulunan alandan çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 30 yangın işçisi ve 1 helikopter ile yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ağırlıklı olarak mera alanının yandığı ve 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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