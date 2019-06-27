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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı

- Kadın şüphelinin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi detayıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan E.K'nın (28), ilçeye bağlı Gafarlı Mahallesi'nde, eşinin dedesinin evinde olduğu bilgisini aldı.E.K. adlı kadın gözaltına alınırken, aynı suçtan aranan A.K'de Çokyaşar Mahallesi'nde yakalandı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hastane Jandarma Yakalama Kararı Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

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