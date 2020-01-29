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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta 2 bin 480 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ta 2 bin 480 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

Jandarma kamerası

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Bild Kamera 

-Otomobile girme ve arama
-Göğüsteki teybin sökülmesi
-İlaçların çıkarılması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesinde bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilin göğüs bölümünde yaptıkları aramada, teybin arkasına gizlenmiş 2 bin 480 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili otomobilde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
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