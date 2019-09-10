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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş polisinden okul çevrelerinde denetim

Kahramanmaraş polisinden okul çevrelerinde denetim

- Okul çevresindeki öğrenciler - Okul çevresinde polislerin denetimi - Toplum Destek Polislerinin öğrencileri bilgilendirmesi - Trafik ekiplerinin servisleri kontrolü - Okul çevresindeki metruk binalara denetimi - Veli ve öğrencilerin uygulamaya ilişkin açıklamalarıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, önce okul servis araçları kontrol edildi.Daha sonra ekipler, il genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerin çevreleri ile yakınındaki park, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler, internet ve oyun salonları ile eğitim yerleri çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi.Denetimler, üniversite yerleşkesi dışında bulunan umuma açık yerlerde de yapıldı. 107 polis ekibi ve 442 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 76 park ve bahçe, 205 umuma açık yer kontrol edildi.2 bin 205 kişinin sorgusunun yapıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. 1 kişiye de kimlik bildirmeme suçundan idari para cezası uygulandı.370 okul servis aracı kontrol edildiği uygulamada 12 servis aracına 2 bin 332 lira ceza kesildi.Öte yandan, kontroller esnasında 4 araca da bin 193 lira cezası uygulandı.Toplum Destekli Polis ekipleri de okul bahçelerinde ve servisteki öğrencilere uyarıcı broşürler verip bilgilendirme yaptı.Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle polis ekiplerinin, kentteki okulların kantinlerinde çalışanlar ile servis şoförlerinin sıkı bir araştırmadan ve güvenlik kontrolünden geçirildiği belirtildi.Uygulamanın ardından öğrenciler ve aileler de polislere denetimlerinden dolayı teşekkür etti.

Para Cezası Güvenlik Kontrolü Polis Ekipleri Öğrenciler Servis Aracı 

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