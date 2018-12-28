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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kahramankazan'da parklara güvenlik kamerası - ANKARA

Kahramankazan'da parklara güvenlik kamerası - ANKARA

- Kahramankazan'da parklara güvenlik kamerası - Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün kamera izleme merkezini ziyaret etmesi - Parklardan detay - Parkta gezen gençlerle röportajlarKahramankazan'da parklara güvenlik kamerasıANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi, ilçe merkezindeki parklara güvenlik kamera sistemi kurdu.Kamera sisteminin faaliyete geçmesinin ardından görüntü izleme merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sistem hakkında personelden bilgi aldı.İlçe merkezinde 41 parkın 172 kamera ile 24 saat izlendiğini, parkların artık daha güvenli hale geldiğini belirten Ertürk, kameraların gece görüş özelliği ve yüksek çözünürlüğü sayesinde polise de yardımcı olacağını kaydetti.
Ertürk, Büyükşehir Belediyesi ile kurdukları kamera sistemiyle ilgili vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.

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