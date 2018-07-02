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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kahraman, Elitaş'ın erken seçim açıklamasıyla ilgili konuştu

Kahraman, Elitaş'ın erken seçim açıklamasıyla ilgili konuştu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın çıkışı

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( İSTANBUL )- İBB Başkanı Uysal “Seçime her zaman hazırız” İSTANBUL

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın erken yerel seçim açıklamasıyla ilgili olarak, "O partilerin anlaşması, o anlaşmaya göre yeniden kanun maddesi olarak anayasaya girmesi uzun hadisedir. Ne luzüm var” diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise “Aday olacak mısınız?” sorusuna “Seçime her zaman hazırız” diye cevap verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, veda turları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı ziyarette etti. Saraçhane’deki binada gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Kahraman ve Uysal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var” Bir gazetecinin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 24 Haziran Seçimlerinin ardından yayınladığı teşekkür mesajı hakkındaki sorduğu soruyu yanıtlayan Kahraman, “Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bahçeli Bey de böyle diyor. Kendisinin beyanı. Ben dediklerimden mesulüm. Bu sualin muhatabı Bahçeli’nin kendisi. Milli bir öfkesi var. Düşüncesi var. Kendini böyle izah ediyor. Bırakalım herkes kendini nasıl izah ederse etsin. Ambargo yok. Fikirlere ve kanaatlere karşı bir ambargo yok ” diye konuştu.
Kahraman, Alaattin Çakıcı’nın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamanın sorulması üzerine, “Şahıslara göre değerlendirmeyin. Hiç eşelemeyin” diye cevap verdi. Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın Ak Parti, MHP ve CHP’nin anlaşması halinde erken seçimin mümkün olabileceği beyanıyla ilgili soruya cevap veren Kahraman, “ Duymadım ama zannediyorum hukuki mani var. O partilerin anlaşması, o anlaşmaya göre yeniden kanun maddesi olarak anayasaya girmesi uzun hadisedir. Ne lüzum var. Belli bir zaman yaklaştı. İlk aday tespiti başlangıcından itibaren 3 ay ayırsak 6 ay bir zaman kaldı.” dedi.
“Seçime her zaman hazırız” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise “Aday olacak mısınız?” sorusuna “Ben şu anda görev yapıyorum. Seçime her zaman hazırız. Başkanımızın bahsettiği gibi bir anayasa değişikliği zorunluluğu var. Partiler oturup anayasa değişikliği yapar mı? Ben de o konuda zor bir ihtimal diye görüyorum” diye yanıt verdi.
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