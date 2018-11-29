Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kahire'de 'Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi' - KAHİRE

Kahire'de 'Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi' - KAHİRE

Kahire 'de "Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi" - KAHİRE

: - Mısır'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi etkinliği - Etkinlik çerçevesinde Türk halk müziği eşliğinde geleneksel kıyafetlerle çiğ köfte yapılması - Etkinliğe katılan kursiyerlerMısır'daki Yunus Emre Enstitüsü tarafından, başkent Kahire ’de, Türk yemekleri ve kültürünü tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlendi.
"Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi" programında AA muhabirine konuşan Enstitü Müdürü Emin Boyraz, kültür ve sanat alanında yaptıkları tüm etkinliklerle, iki ülke halkları arasındaki kardeşliğe katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.
Bu program kapsamında, Türk yemek kültürünü tanıttıklarını ifade eden Boyraz, etkinliğin Mısırlıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını dile getirdi."Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi" programına katılan Mısırlı kursiyer, Ahmed Geziri böyle bir kursa katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.
Yemek kursuna başladıkları ilk günlerde, bazı yemeklerin yapılış tarzına şaşırdıklarını ancak yemek yapıldıktan sonra bu şaşkınlıklarının ortadan kalktığını söyleyen Geziri, "Bu tür faaliyetler, Türk kültürünü daha yakından tanımamıza vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Çiğ Köfte Siyer Muhabir Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Ankara'da Şimşekli GeceAnkara'da Şimşekli Gece
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı