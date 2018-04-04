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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kağızman'da zehirlenme iddiası -KARS

Kağızman'da zehirlenme iddiası -KARS

- Öğrencilerin öğrenci servisi ile hastaneye getirilmesi - Öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayetlerini anlatması - Çengilli Köyü Muhtarı Nimetullah Bilgi'nin açıklaması Kars 'ta zehirlenme iddiası - Kağızman ilçesindeki bir ortaokulda eğitim gören 15 öğrenci, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurduKARS (AA) - Kars 'ın Kağızman ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 15 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.İlçeye bağlı Çengilli köyündeki Çengilli Ortaokulu'nda eğitim gören bazı öğrenciler, mide bulantıları ve kusmalar üzerine durumu öğretmenlerine bildirdi.Bunun üzerine 15 öğrenci kaldırıldıkları Kağızman Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.Öğrencilerden S.O. su içtikten sonra midesinin bulandığını anlatarak, "Sabah su içtikten sonra midemiz bulandı, kustuk, hocalarımız da bizi hastaneye gönderdi, sularımız çok pis akıyor." dedi.
Çengilli Köyü Muhtarı Nimetullah Bilgi de çocukların köydeki şebeke suyundan zehirlenmiş olabileceğini belirterek, bu konuda araştırma yapılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve rahatsızlıklarının nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü ifade etti.

Mide Bulantısı Öğretmenler Öğrenci Servisi Öğrenciler Şebeke Suyu 

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