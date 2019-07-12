Kağıthane’de trajikomik hırsızlık: Bir aracı bırakıp başka bir aracı çaldılar...Hırsızlar kamerada

-Kamyonetin kapısını açma anı

-Kaçma anları



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kağıthane'de üç kişi, geldikleri sokağa önce çaldıkları aracı bıraktı, sonra ise park halindeki kamyoneti çalarak kayıplara karıştı. Bir aracı bırakıp, başka aracı çalan hırsızların rahat tavırları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi'de yaşandı. İddialara göre, ilçeye dadanan oto hırsızları, daha önce çaldıkları bir panelvan araçla Sanayi Mahallesi'ne gelerek sokakları gezmeye başladı.

Sokak sokak dolanan hırsızlar, gözüne kestirdikleri park halindeki kamyonetin bulunduğu sokakta bir süre tur atarak çevreyi gözetledi. Bölgenin sakin olduğunu gören hırsızlardan bir tanesi önce çaldığı aracı park ederek, kamyonete yaklaşmaya çalıştı. Tam bu sırada sokaktan başka araçların geçmesi üzerine tekrar panelvan araca binerek, bu defa dörtlülerini yakıp aşağıya indi. Bir kişi, rahat tavırlarla kamyonete kapısını açarak kamyoneti çalıştırdı. Panelvan araçtakilerin de kamyonete binmesiyle birlikte hırsızlar, çaldıkları panelvan aracı bırakıp kamyonetle kaçarak kayıplara karıştı. Bir aracı bırakıp başka bir aracı çalan hırsızların rahat tavırları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

