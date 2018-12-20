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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kağıthane’de teknoloji bağımlılığıyla mücadele semineri

Kağıthane’de teknoloji bağımlılığıyla mücadele semineri

Seminerden detaylar

Hastane Teknoloji Resif Kapalı Mekan Irak 

-Psikologla röportaj
-Katılımcılarla röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane Belediyesi, ‘Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı’ konusuna dikkat çekmek için aileler için bir seminer düzenledi.
Seminere konuşmacı olarak katılan Psikolog Aylin Çıtakbaş, ailelere çocuklarını teknoloji bağımlılığından korumak için tavsiyelerde bulundu. Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı’ seminerinde Psikolog Aylin Çıtakbaş ailelerle bir araya geldi. Seminer boyunca çocukları teknoloji bağımlığından kurtaracak tavsiyelerde bulunan Psikolog Aylin Çıtakbaş,’’ Çocuk ve ergenlerde teknoloji bağımlılığı üzerine konuştuk. Bilgisayarla ve teknolojiyle biraz fazla geçiren herkese teknoloji bağımlısı demiyoruz. Ancak bu konuda bazı psikiyatrik kriterler var. Denetimin kaybolması, dış uyaranlara tepki vermeme, bir takım depresif davranışlar ve duygu durumlarında dalgalanmalar gibi teknoloji bağımlısı teşhisi konabilir. Burada süreleri gözetmek gerekiyor. Ekran başında kalan herkese bağımlı demiyoruz’’ ifadelerini kullandı. Çocuklarla kendini ifade edeceği oyunlar oynanmalı Çocukların açık alanlarda kendilerini ifade edebileceği oyunlar oynaması gerektiğini belirten Çıtakbaş,’’ Mutlaka çocukla oyun oynamak gerekiyor. Ergense onunla vakit geçirmek gerekiyor. Çocukları kapalı mekanları bırakıp başından ayrılmak anlamına gelmiyor bu durum. Olabildiğinde açık mekanları tercih etmeliyiz. Anne babanın da aktif rol aldığı çocuğu da aktifliğe zorladığı oyunları tavsiye ediyoruz. Kendini ifade edebileceği ve enerjisi dışarı atabileceği oyunlar seçilmelidir’’ şeklinde konuştu.
Seminerin teknoloji bağımlılarıyla mücadele konusunda faydalı olduğunu belirten 4 çocuk annesi Tülay Polat,’’ 4 çocuk sahibiyim. Onları teknolojik aletlerde uzak tutmak için çok uğraşıyorum. Ellerinden aldığımda çok hırçınlaşıyorlar. Bu seminerin kendi adıma çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Düzenleyenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.
Teknoloji bağımlılığı konusunda anne babaların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kadir Ayhan,’’ Teknolojiyi herkes kullanıyor ancak sadece çocukların üzerine gidiliyor. Anne babaların bu duruma daha fazla dikkat etmesi gerekir. Onlar bu dikkati kendine göstermeksizin çocuklarına baskı uyguluyorlar. Faydalı bir seminerdi’’ diye konuştu.
Gültepe Kültür Merkezi’nde yaklaşık iki saat süren seminerin ardından katılımcılara ‘Teknoloji Bağımlılığı’ konusunda özel bir hastanede muayene olabilecekleri indirim kartları verildi.

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