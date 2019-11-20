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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kağıthane’de moloz yüklü kamyon devrildi

Kağıthane’de moloz yüklü kamyon devrildi

Yan yatan kamyon

Hafriyat Kamyonu Direksiyon Trol 

-Vinçle kaldırılması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de virajı alamayan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrilerek yan yattı. Kamyondaki hafriyatlar yola saçılırken sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cendere Caddesi üzerinde seyreden 34 NJ 0238 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Muhammed Meşe, Selçuklu Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada virajı alamadı. Sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu yan yatan kamyondaki molozlar yola saçıldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Selçuklu Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Sürücünün haber vermesinin ardından hafriyat kamyonunun yoldan kaldırılması için vinç getirildi.
Kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kamyonun çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. (DCC-YM-
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