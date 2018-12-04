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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kağıthane'de imar barışında ilk tapular sahiplerine ulaştı

Kağıthane'de imar barışında ilk tapular sahiplerine ulaştı

tapu teslim töreninden görüntü

Mülkiye 

-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’ye bağlı Emniyetevleri Mahallesi’nde mülkiyet sorunu çözülerek hak sahiplerine tapuları verilmeye başlandı. Kağıthane’ye bağlı Emniyetevleri Mahallesi’nde İSKİ arazisi üzerinde bulunan çok katlı yapıların tapu sorunu 40 yılı aşkın süredir çözülemiyordu. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yoğun uğraşları sonucu bölgedeki mülkiyet sorunu çözülerek hak sahiplerine tapuları verilmeye başlandı. Kağıthane'de ilk kez İmar Barışı Kanunu’ndan yararlanarak tapularına kavuşan vatandaşlar Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi sakinleri oldu. İmar Barışı Kanunu’ndan yararlanan vatandaşlara tapuları Kağıthane İlçe Tapu Müdürlüğü’nde düzenlenen bir programla teslim edildi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç tarafından teslim edilen tapuları alan vatandaşların mutluluğu görülmeye değerdi. Başkan Kılıç yaptığı açıklamada, "7143 sayılı İmar Barışı Kanunu kapsamında ilk tapuları vermeye başladık. Göreve geldiğimiz 2004 yılından bugüne ise 6858 parsel olmak üzere 26 bin 169 vatandaşımıza tapularını teslim ettik. İmar Barışı Yasası, mülkiyet sorunu yaşayanlar için büyük fırsat. Bu yılın sonuna kadar bu fırsatı iyi değerlendirmelerini öneriyoruz’’ diye konuştu.

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