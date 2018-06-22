Kağıthane' de coşkulu sünnet şöleni

-Çocuklarla röportaj

-Başkandan görüntüler

-Konserden görüntüler

-Şölenden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL )- Kagıthane' de düzenlenen sünnet şöleninde yüzlerce çocuk erkekliğe ilk adımını attı İSTANBUL



- Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleninde bu yıl 530 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı. Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleninde bu yıl 530 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı. Kağıthane Hasbahçe'de düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar renkli görüntüler oluştururken, hacivat-karagöz, illüzyon gösterileri, keloğlan gibi gösterilerle de oldukça güzel vakit geçirdiler. Çocukların sünnet kıyafetleri ve tüm hastane masrafları Kağıthane Belediyesi tarafından karşılandı. Çocuklara ayrıca günün anısı olarak oyuncak arabalarda hediye edildi. Hastanede kan değerlerinde sorun olan çocuklar önce tedavi ettirilerek ardından sünnet oldular. Çocuklar erkekliğe ilk adımlarını attıkları bugünde ayrıca sanatçı İlyas Altıntaş konseriyle aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da çocukların bu önemli gününde onlara eşlik etti. Başkan Kılıç şölene katılan sanatçı İlyas Altıntaş’a plaket takdim etti. “ Sağlık sıhhat içerisinde çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyorum “ Çocukların sünnet, kıyafet ve eğlencelerinin tümünü üstlendiklerini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Her sene çocuklarımızı düzenli olarak sünnet ettiriyoruz. Bu sene de 530 tane çocuğumuzu sünnet ettirdik. Tabi çocuklarımızın sünnet işlemleri, kıyafet işlemleri, eğlencelerini üstleniyoruz. Bugünde çocuklarımız ailelerimiz ve gençler hep birlikte eğlenecekler. Çocukları tebrik ediyorum. Sağlık sıhhat içerisinde çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyorum " dedi.

Çocuklarda sünnet şöleninde eğlenirken Kağıthane Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

