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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kağıthane'de bir evden 15 adet çeyrek altın çalan şahıs yakalandı...Hırsızlık zanlısı kamerada

Kağıthane'de bir evden 15 adet çeyrek altın çalan şahıs yakalandı...Hırsızlık zanlısı kamerada

Olay öncesine ait güvenlik kamerası görüntüsü

Akalan Güvenlik Kamerası Çeyrek Altın Gram Altın Polis Ekipleri 

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane'de girdiği evden 15 adet çeyrek altın, 7 adet gram altın, 200 euro çalan şahıs yakalandı. Olay öncesi güvenlik kameralarına yansırken şüpheli tutuklandı. Diğer iki şüphelinin yakalama çalışması sürüyor. Olay, 10 Ekim günü sabah saat 05.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi, Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli Ö.M. isimli şahısın evinden 15 adet çeyrek altın, 7 adet gram altın, 200 Avro ve bin 200 TL nakit para çalarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binada ve civarda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, incelemelerin ardından şahısların eşkallerini tespit etti. Eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde şüphelilerden Oğuzhan T. (20) 14 Ekim tarihinde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısın 34 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, olayla ilgisi olduğu belirlenen diğer 2 şahısı yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, şahısların sokakta keşif yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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